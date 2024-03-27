Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Akhirnya! Dua Oknum Guru SD yang Kepergok Siswanya Mesum Dipecat

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |20:30 WIB
Akhirnya! Dua Oknum Guru SD yang Kepergok Siswanya Mesum Dipecat
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Dua oknum guru SD di Kapanewon Tanjungsari Gunungkidul, EAB (37) dan BDNC (39) akhirnya dipecat oleh Bupati Sunaryanta. Kedua guru berstatus Pegawai dengan Perjanjian Kontrak (PPK) dianggap melanggar disiplin PNS.

Dua oknum guru tersebut terpergok oleh siswanya sendiri saat berbuat tak senonoh di ruang guru beberapa waktu lalu. Sebelum dipecat, dua oknum guru ini sempat dipindah ke Kapanewon lain. Namun salah satunya mendapat penolakan dari wali murid di tempatnya mengajar yang baru.

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta akhirnya memutuskan memberhentikan keduanya dengan tidak hormat mulai hari Rabu (27/3/2024) ini. Dua oknum guru itu dipecat karena telah melanggar disiplin ASN. Kontrak dua oknum guru ini dihentikan karena pelanggaran disiplin tersebut.

"Hari ini ada dua orang yang saya pecat karena melakukan pelanggaran disiplin," ujarnya usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat di Ruang Handayani, Rabu (27/3/2024).

Sunaryanta menandaskan, semua tindakan bakal ada konsekuensinya. Dan dia bakal bertindak tegas terhadap anak buahnya yang melanggar. Oleh karena itu dia meminta jajaran di bawahnya untuk bekerja sesuai Tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) dan bekerja sesuai aturan.

Dia meminta anak buahnya untuk tidak bertingkah macam-macam terlebih hingga melanggar aturan. Karena konsekuensinya bakal mendapat tindakan tegas dari dirinya. Apa yang terjadi sehsrusnya menjadi pembelajaran bagi semua ASN.

"Semua tindakan akan ada konsekuensinya. Pokoknya jangan macam-macam, bekerjalah sesuai aturan," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mesum Kasus Mesum guru mesum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3151972//pramono_anung-Dkty_large.jpg
Viral Pasangan Mesum di Taman Langsat Jaksel, Pramono: Terekam CCTV, Kita Dalami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147431//viral-rxcz_large.jpg
Viral Taman Langsat Jaksel Jadi Tempat Mesum, Satpol PP Pasang Spanduk Larangan Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/627/3131683//pasangan_mesum-sJzr_large.jpg
Sepasang Muda-Mudi Nekat Ngumpet di Atas Plafon Saat Razia di Lebak Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/519/3130995//viral-mX5H_large.jpg
Viral! Sejumlah Pasangan Mesum Massal di Taman Sampang, Nih Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/610/3125852//kades_di_rumah_janda-NBel_large.JPG
Viral Seorang Kades di Musi Rawas Digerbek Warga di Rumah Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/338/3120880//warga_gerebek_sejoli_mesum-SciY_large.JPG
Diduga Mesum di Kontrakan, Sejoli Digerebek Warga Lalu Disoraki Pakai Chant Sepakbola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement