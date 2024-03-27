Ditinggal Ayah ke Warung, Dua Balita di Simalungun Tewas Terbakar di Dalam Rumah

SIMALUNGUN - Kebakaran melanda sebuah rumah di Dusun Payalulu, Nagori Purba Dolok, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, pada Selasa malam, 26 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WIB. Dua orang balita kakak beradik, tewas terpanggang dalam insiden kebakaran itu.

Kapolsek Purba, AKP M. Sinaga, mengatakan rumah yang terbakar milik warga bernama Roi Sipayung. Sedangkan kedua balita yang menjadi korban adalah Mikhael Sipayung (3,5) dan adiknya Josef Sipayung (1,5) .

"Kedua korban adalah anak dari Roi Sipayung," kata Sinaga, Rabu (27/3/2024).

Sinaga menyebut kebakaran terjadi saat Roi meninggalkan kedua anaknya di rumah untuk pergi ke warung tak jauh dari rumah mereka. Saat ditinggal, kedua balita itu sudah tertidur pulas.

"Tak lama setelah meninggalkan rumah, kebakaran pun terjadi. Untuk penyebab kebakaran kita masih lidik," sebut Sinaga.

Pasca kebakaran, kata Sinaga, kedua korban dievakuasi ke Aula Kantor Pangulu Purba Dolok untuk disemayamkan. Keduanya juga akan segera dimakamkan, karena pihak keluarga menolak dilakukannya otopsi atas kedua jasad balita tersebut.

"Kita sudah lakukan olah tempat kejadian perkara dan juga meminta keterangan saksi-saksi. Namun penyelidikan kita hentikan karena keluarga korban menolak dilakukan otopsi dan sudah membuat pernyataan menerima kematian korban," tukasnya.

"Untuk kerugian, selain dua korban jiwa kebakaran itu juga menyebabkan kerugian materil yang ditaksir mencapai Rp 25 juta, termasuk kerusakan pada rumah dan sepeda motor yang ikut terbakar," tambahnya.