Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ditinggal Ayah ke Warung, Dua Balita di Simalungun Tewas Terbakar di Dalam Rumah

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:12 WIB
Ditinggal Ayah ke Warung, Dua Balita di Simalungun Tewas Terbakar di Dalam Rumah
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

SIMALUNGUN - Kebakaran melanda sebuah rumah di Dusun Payalulu, Nagori Purba Dolok, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, pada Selasa malam, 26 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WIB. Dua orang balita kakak beradik, tewas terpanggang dalam insiden kebakaran itu.

Kapolsek Purba, AKP M. Sinaga, mengatakan rumah yang terbakar milik warga bernama Roi Sipayung. Sedangkan kedua balita yang menjadi korban adalah Mikhael Sipayung (3,5) dan adiknya Josef Sipayung (1,5) .

"Kedua korban adalah anak dari Roi Sipayung," kata Sinaga, Rabu (27/3/2024).

Sinaga menyebut kebakaran terjadi saat Roi meninggalkan kedua anaknya di rumah untuk pergi ke warung tak jauh dari rumah mereka. Saat ditinggal, kedua balita itu sudah tertidur pulas.

"Tak lama setelah meninggalkan rumah, kebakaran pun terjadi. Untuk penyebab kebakaran kita masih lidik," sebut Sinaga.

Pasca kebakaran, kata Sinaga, kedua korban dievakuasi ke Aula Kantor Pangulu Purba Dolok untuk disemayamkan. Keduanya juga akan segera dimakamkan, karena pihak keluarga menolak dilakukannya otopsi atas kedua jasad balita tersebut.

"Kita sudah lakukan olah tempat kejadian perkara dan juga meminta keterangan saksi-saksi. Namun penyelidikan kita hentikan karena keluarga korban menolak dilakukan otopsi dan sudah membuat pernyataan menerima kematian korban," tukasnya.

"Untuk kerugian, selain dua korban jiwa kebakaran itu juga menyebabkan kerugian materil yang ditaksir mencapai Rp 25 juta, termasuk kerusakan pada rumah dan sepeda motor yang ikut terbakar," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193291//kebakaran_pipa_gas_pt_tgi_di_indragiri_hilir-v3U5_large.jpg
Setelah 13 Jam, Kebakaran Pipa Gas PT TGI Indragiri Hilir Berhasil Dipadamkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192870//puluhan_kios_dibakar_di_kalibata-sGPB_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Puluhan Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436//kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192354//kebakaran_papan_reklame_di_sarinah-sUfg_large.jpg
InJourney Buka Suara soal Fasad Gedung Sarinah Terbakar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192349//petugas_pemadam_kebakaran-Yui5_large.jpg
Fasad Gedung Sarinah Terbakar, Manajemen Pastikan Operasional Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322//kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement