Kapal 2 Haesinho Tenggelam di Korsel, 3 ABK WNI Meninggal Dunia

JAKARTA - Pada 9 Maret 2024 dilaporkan telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Kapal 2 Haesinho tenggelam di sekitar laut Yeosu, Korea Selatan (Korsel). Kapal tersebut berawakkan 9 anak buah kapal (ABK), 7 diantaranya warga negara Indonesia (WNI).

Dari jumlah tersebut, 3 ABK/WNI ditemukan, yakni MM (25 tahun), RAP (35 tahun), dan S (27 tahun). Kendati sempat dilarikan ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan, namun ketiganya meninggal dunia.

Melalui siaran persnya, KBRI Seoul mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan lapangan dan melakukan identifikasi para ABK.

Berdasarkan prosedur yang berlaku di Korea Selatan, pencarian SAR intensif dilakukan selama 3 X 24 jam. Namun berkat negosiasi KBRI, pencarian intensif terus dilakukan hingga 18 Maret 2024. Karena masih belum ditemukan dilanjutkan dengan pencarian melalui operasi patroli.

Penyelidikan terkait penyebab kejadian sedang dilakukan oleh institusi terkait setempat dengan melibatkan 20 tenaga ahli. Penyelidikan diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih satu bulan.

Kasus ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Korea Selatan. KBRI Seoul telah melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait antara lain pemilik kapal, agen penyalur di Korea, National Federation of Fisheries Cooperatives (NFFC), dan Jeju Special Self-Governing Province.