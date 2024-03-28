Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan Dibatalkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |17:33 WIB
Gunung Marapi Erupsi, Sejumlah Penerbangan Dibatalkan
Gunung Marapi erupsi. (Foto: BPPTKG)
JAKARTA - Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Terjadi letusan sebanyak 5 dan 13 hembusan pada Rabu, (27/3/2024). Erupsi pertama tercatat pada pukul 00.13 WIB dini hari dengan tinggi kolom abu mencapai 1.500 meter di atas puncak.

Aktivitas gunung Marapi pada Kamis (28/3) tercatat terjadi 1 letusan dengan 51 hembusan. Letusan tersebut disertai dengan suara gemuruh dan hujan abu tipis di beberapa wilayah di sekitar gunung, seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Bukittinggi.

Berdasarkan informasi dari laporan pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Gunung Marapi dengan Level III (Siaga).

Terjadinya erupsi dan arah angin letusan menyebabkan sejumlah penerbangan dibatalkan, pihak bandara Minangkabau mengeluarkan pemberitahuan untuk operasional Bandara Minangkabau ditutup sementara dari pukul 10.21 WIB.

Erupsi Gunung Marapi pada (27/3/2024) tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material yang signifikan. Namun, masyarakat di sekitar gunung diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari PVMBG. Masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4.5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

Telusuri berita news lainnya
