HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Hujan Angin Potensi Terjang 3 Wilayah Ini pada Siang Hari

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |05:01 WIB
Waspada! Hujan Angin Potensi Terjang 3 Wilayah Ini pada Siang Hari
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta diprediksi bakal diguyur hujan pada hari ini, Jumat (29/3/2024). Pada pagi hari, cuaca akan berawan hingga cerah berawan.

Melansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan akan mengguyur kawasan Jakarta sejak siang hari, terutama di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di Jaksel, Jakbar, dan Jaktim pada siang atau sore hari," tulis BMKG.

BMKG

Cuaca pada malam hingga dini hari, seluruh wilayah DKI Jakarta akan berselimut awan. Adapun suhu pada hari ini berada pada kisaran 26-32 derajat celcius. Untuk kelembapannya 75-100 persen.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
