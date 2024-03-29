Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Eks Casis Bintara TNI AL Dikira Keluarga Sedang Tugas, Ternyata Tewas Dibunuh 1 Tahun Lalu

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |22:19 WIB
Miris! Eks Casis Bintara TNI AL Dikira Keluarga Sedang Tugas, Ternyata Tewas Dibunuh 1 Tahun Lalu
Eks Casis Bintara TNI AL, Iwan semasa hidupnya (foto: dok ist)
A
A
A

 

NIAS - Sungguh menyayat hati kejadian yang menimpa keluarga Iwan Sutrisman Telaumbanua (22), mantan casis Bintara TNI AL Gelombang 2 Tahun 2022, dikira sedang melaksanakan tugas di TNI AL. Rupanya telah tewas dibunuh oleh personil Pomal Lanal Nias bernama Serda Pom Adan pada 24 Desember 2022 lalu.

Kabar Iwan diketahui telah tiada akibat terbunuh diungkap oleh Pom Lanal Nias pada 28 Maret 2024. Saat itu, keluarga melapor ke komandan Posal Lahewa terkait korban yang tak ada kabar dari tahun 2022, saat mengikuti pendidikan casis Bintara TNI AL di Padang.

Saat dikonfirmasi ke Dandenpom Lanal Nias, Mayor Laut (PM) Afrizal, mengatakan jika Serda Pom Adan telah mengakui melakukan pembunuhan bersama satu orang temannya terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua.

"Benar, pelaku telah ditahan. Pelaku lebih dari satu orang," kata Afrizal kepada MNC Portal, Jumat (29/3/2024).

Dari laporan Dandenpom Lanal Nias menerangkan, bahwa pertemuan korban dengan Serda Pom Adan bermula pada saat pendaftaran Pendaftaran calon Bintara TNI AL di Lanal Nias. Antonius Paiman Telaumbanua saudara dari Iwan Sutrisman Telaumbanua menjumpai Serda Pom Adan yang sebelumnya telah saling mengenal di Gunungsitoli menanyakan kepada Serda Pom Adan apakah ada jalur yang bisa membantu meluluskan saudara Iwan, dan Serda Adan menyampaikan bisa membantu meloloskan dengan jaminan uang sebesar kurang lebih Rp200 juta.

Pada saat mengikuti seleksi bintara gelombang II tahun 2022, Iwan tidak lulus (TMS) namun Serda Adan menyarankan untuk mengikuti tes di Padang.

Pada tanggal 16 Desember 2022, Serda Adan mendatangi rumah keluarga Iwan di Desa Lahusa Idanetae dan menyampaikan kepada keluarga agar Iwan dibawa ke Padang untuk mengikuti seleksi di sana yang akan di bantu oleh paman Serda Adan yang berdinas di Lantamal II Padang, dan keluarga menyetujuinya dengan menanggung segala biaya perjalanan ke Padang berangkat melalui Pelabuhan Gunungsitoli.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175192//viral-WZrh_large.jpg
Gugur saat HUT TNI, Prajurit Marinir Praka Zaenal Mutaqim Juga Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174887//polri-k6Lg_large.jpg
Sejumlah Markas TNI di Tanjung Priok Mendadak Didatangi Polisi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174783//viral-tZsS_large.jpg
Profil Praka Zaenal Mutaqim, Marinir yang Gugur saat Terjun Payung Jelang HUT ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174637//latihan_terjun_payung-n34u_large.jpg
Kronologi Praka Zaenal Gugur, Kecelakaan di Udara saat Latihan Terjun Payung HUT Ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174608//terjun-NsHP_large.jpg
Prajurit Marinir Gugur Saat Latihan Penerjunan Menjelang HUT ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088//viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement