HOME NEWS YOGYA

Bocah umur 13 Tahun Hilang Tenggelam Usai Terpeleset di Sungai Oya Gunungkidul

Erfan Maruf , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |13:25 WIB
Bocah umur 13 Tahun Hilang Tenggelam Usai Terpeleset di Sungai Oya Gunungkidul
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Seorang bocah asal Dusun Sidorejo RT 5 RW 5 Kalurahan Karangtengah Kapanewon Wonosari Gunungkidul, MTA hilang diderasnya arus sungai Oya. Bocah berumur tercebur ke sungai terbesar di Gunungkidul usai terpeleset ketika bermain bersama teman-temannya, Jumat (29/3/2024) pagi sekira pukul 08.00 WIB.

Rudi, salah satu anggota keluarga korban mengungkapkan sebelum dikabarkan tenggelam, korban bersama 5 orang temannya terlihat bermain di sungai Oya Sidorejo Karangtengah tepatnya di utara wisata air Tegalarum. Kala itu, debit air sungai Oya memang cukup besar karena hujan mengguyur Gunungkidul dalam 2 hari.

"Tadi anak-anak main di tepian sungai," ujar dia.

Saat bermain di tepi sungai itulah tiba-tiba korban terpeleset jatuh masuk ke sungai. Korban yang tidak bisa berenang langsung terseret arus sungai yang deras. Teman-temannya ada yang berusaha menolong namun tak berhasil.

Korban kemudian terseret arus sungai dan tenggelam. Teman-teman korban kemudian berteriak meminta tolong dan warga yang mengetahui hal tersebut langsung berusaha mencari keberadaan korban. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke BPBD dan diteruskan ke Tim SAR.

Halaman: 1 2
1 2
      
