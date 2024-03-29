Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tega! Anak Selebgram di Malang Dianiaya Pengasuh hingga Bonyok

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |22:27 WIB
Tega! Anak Selebgram di Malang Dianiaya Pengasuh hingga Bonyok
Pengasuh aniaya anak selebgram di Malang (foto: dok ist)
MALANG - Dugaan penganiayaan anak di bawah umur di Malang mencuat. Korban diketahui merupakan anak dari seorang selebgram asal Malang bernama Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia, atau yang dikenal dengan nama Aghnia Punjabi.

Ia mengunggah momen dugaan penganiayaan dari pengasuhnya di akun Instagram pribadinya milik @emyaghnia, yang terekam kamera CCTV. Terlihat anak Aghnia itu diduga dipukuli berkali-kali oleh pengasuh perempuan yang menggunakan pakaian berwarna biru itu.

Sang pengasuh itu terlihat di video tanpa ampun memukuli sang bocah perempuan. Aksi pemukulan itu dilakukan di atas kasur di kamar rumahnya. Bahkan akibat pukulan berkali-kali terduga pengasuh tersebut itu, sang anak mengalami luka lebam dan bengkak di mata kiri, luka di dagu sebelah kiri, dan telinga kanan yang memerah.

Luka-luka itu juga ia unggah dalam Instagram pribadinya. Tampak beberapa luka lebam di muka anak Aghnia terlihat cukup jelas.

"Kepada Teman Teman Bantu Respost. Astaghfirullahal Adzim Biadab Kamu Suster," tulis Aghnia pada akun Instagram Emyaghnia, sebagaimana dikutip MPI.

