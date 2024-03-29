Mudik Lebaran 2024, Polisi Antisipasi Pertemuan Arus di Km 152 Tol Cipali

BANDUNG - Polda Jawa Barat mengantisipasi terjadinya kemacetan panjang akibat pertemuan arus kendaraan di Km 152 Tol Cipali selama arus mudik Lebaran 2024.

Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi mengatakan, kemacetan berpotensi terjadi di titik pertemuan arus kendaraan dari arah Tol Cipali dan Tol Cisumdawu tersebut.

“Ada pertemuan di Km 152 Tol Cipali dimana arus kendaraan dari Jakarta dan arus lain dari Tol Cisumdawu akan bertemu di Km 152, kita antisipasi," kata Edwin usai Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran 2024 di Hotel El Royale, Kota Bandung, Kamis (28/3/2024).

Adapun langkah antisipasi tersebut, yakni dengan menerapkan contraflow di Km 147-169 yang akan dilakukan saat mudik lebaran nanti.

“Tentunya ini kita akan antisipasi dengan membuat contraflow di Km 147-169 untuk menghindari kepadatan akibat pertemuan arus lalu lintas di Km 152 dan hambatan di rest area Km 166," jelasnya seraya mengatakan bahwa penerapan contra flow tersebut akan dilakukan dangan melihat situasi dan kondisi arus lalu lintas nanti.

Dalam kesempatan itu, Edwin juga menjelaskan terkait pengamanan jalur Puncak seiring dengan rencana pemberlakukan ganjil genap saat terjadi kepadatan arus kendaraan.

"Selama Operasi Ketupat Lebaran 2024, jalur Puncak akan diberlakukan rekayasa genap ganjil saat arus lalu lintas dalam kondisi padat. Tentunya harus ada pembatasan arus lalu lintas yang akan masuk ke wilayah Puncak,” jelasnya.

Selain ganjil genap saat arus mudik, pihaknya pun akan memberlakukan contra flow di jalur Puncak, khususnya saat libur Lebaran dimana kawasan Puncak kerap menjadi tujuan masyarakat untuk berwisata.

"Meski begitu, apabila situasi kawasan Puncak dalam kondisi misalnya urgensi ataupun dalam kondisi bencana dan sebagainya, maka penanganan arus lalu lintas di kawasan Puncak akan berbeda dengan biasanya," imbuh Edwin seraya berharap pemberlakuan ganjil genap dapat menekan jumlah kendaraan yang melintas di jalur Puncak.