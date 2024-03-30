Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Aksi Keji Yosef Bunuh Ibu-Anak di Subang, Korban Dibantai Pakai Golok dan Stik Golf

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |05:12 WIB
5 Fakta Aksi Keji Yosef Bunuh Ibu-Anak di Subang, Korban Dibantai Pakai Golok dan Stik Golf
Yosef Hidayat, terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini (55) dan Amalia Mustika Ratu (23) memasuki persidangan. Sidang digelar perdana di Pengadilan Negeri (PN) Subang, Kamis 28 Maret 2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap kekejian terdakwa Yosef Hidayah saat menghabisi kedua korban yang merupakan istri dan anak kandungnya. Tim JPU yang membacakan dakwaan kasus pembunuhan berencana itu dipimpin Aspidum Kejati Jabar Neva Sari Susanti. Didampingi anggota dari Kejati Jabar dan Kejari Subang.

Sementara persidangan dipimpin ketua majelis hakim Dr Ardi Wijayanto. Sedangkan terdakwa Yosef Hidayah didampingi oleh tim penasehat hukum.

Dalam perkara ini, Yosef Hidayah didakwa melanggar Pasal 340 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primer dan Pasal 338 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsider. Terdaksa Yosef Hidayah terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, dan atau 20 tahun penjara.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kesal Tak Diberi Jatah Uang Yayasan

Peristiwa keji itu bermula pada 17 Agustus 2021 malam. Saat itu, Yosef bertemu dengan M. Ramdanu alias Danu di tukang pecel lele.

Di sana, Yosef meminta bantuan Danu untuk menghabisi nyawa korban. Yosef berujar dirinya bakal memberi 'pelajaran' karena tak diberi lagi jatah uang yayasan oleh Tuti dan Amel.

"Kemudian terdakwa berkata lagi 'Amang teu gaduh artos, kamamana oge teu boga duit. Ku amang rek dibere pelajaran (paman tidak punya uang, mau ke mana-mana juga tidak ada uang, sama paman mau dikasih pelajaran)'," kata jaksa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan.

2. Pelaku Temui Korban Lalu Cekcok

Pada 18 Agustus 2021 dini hari, Yosef dan Danu mendatangi kediaman Amel dan Tuti. Yosef masuk terlebih dulu ke dalam rumah lalu disusul Danu.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172246/pembunuhan-q8B5_large.jpg
Terungkap! Bunuh Istri, Pria di Jakbar Jerat Lehernya dengan Tali Tas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172155/pembunuhan_kacab_bank_bumn-BFDL_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Polda Metro Koordinasi ke Bareskrim Buru EG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement