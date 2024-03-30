Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Mandi di Muara Sungai Serang, Pelajar SMP Tewas Tenggelam

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:35 WIB
Mandi di Muara Sungai Serang, Pelajar SMP Tewas Tenggelam
Ilustrasi tenggelam (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

KULONPROGO - Nasib apes menimpa Samuel Ely Eboy Situmorang (15) warga Triharjo, Wates, Kulonprogo. Saat piknik di Pantai Glagah, Kulonprogo bersama keluarganya dia tewas tenggelam saat bermain air di muara Sungai Serang.

"Kejadiannya kemarin petang. Korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian," kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti, Sabtu (30/3/2024).

Kejadian ini berawal saat korban bersama keluarga besarnya berwisata di Pantai Glagah, Jumat 29 Maret 2024. Rombongan ini tiba di sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah menikmati suasana di sekitar pemecah gelombang, mereka kemudian bermain air di sekitar muara Sungai Serang.

Rombongan menyeberangi sungai dari barat ke timur. Namun, saat kembali Samuel terbawa arus dan lokasinya cukup dalam. Korban yang tidak bisa berenang akhirnya hanyut dan tenggelam.

Sedangkan saudaranya Defita Tania Engelin Situmorang berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke RS Riski Amalia Medika. Tiga lainnya Martadinaya, Linda dan Sari Yuliana selamat.

Halaman:
1 2
      
