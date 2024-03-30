Tim SAR Gabungan Masih Cari 3 Warga Korban Longsor di Bandung Barat

JAKARTA - Tim SAR Gabungan masih mencari 3 warga korban tanah longsor di Kampung Joglo, Desa Sirnagalih dan Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Merujuk pada laporan yg dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, Kamis (28/3/2024), tercatat 7 orang meninggal dunia dan 2 orang selamat.

"Masih ada 3 warga yang hingga kini masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR Gabungan," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (29/3/2024).

Menurutnya, upaya penanganan dan pencarian korban hilang dalam kejadian longsor ini terus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat beserta Tim SAR Gabungan yang berjumlah 589 personel.