Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tim SAR Gabungan Masih Cari 3 Warga Korban Longsor di Bandung Barat

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |03:13 WIB
Tim SAR Gabungan Masih Cari 3 Warga Korban Longsor di Bandung Barat
Longsor di Bandung Barat (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR Gabungan masih mencari 3 warga korban tanah longsor di Kampung Joglo, Desa Sirnagalih dan Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Merujuk pada laporan yg dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, Kamis (28/3/2024), tercatat 7 orang meninggal dunia dan 2 orang selamat.

"Masih ada 3 warga yang hingga kini masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR Gabungan," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (29/3/2024).

Menurutnya, upaya penanganan dan pencarian korban hilang dalam kejadian longsor ini terus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat beserta Tim SAR Gabungan yang berjumlah 589 personel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175464//angin_puting_beliung-1PxD_large.jpg
BNPB: Tiga Daerah di Indonesia Dilanda Cuaca Ekstrem, Ratusan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175480//robohnya_musala_di_pondok_pesantren_al_khoziny-2wpW_large.jpg
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Ada 21 Nama dan 5 Potongan Tubuh yang Belum Teridentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175463//korban_runtuhnya_ponpes_al_khoziny_berhasil_diidentifikasi-a0CX_large.jpg
BNPB: 40 Jenazah Korban Runtuhnya Ponpes Al Khoziny Berhasil Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175346//tragedi_runtuhnya_ponpes_al_khoziny-KvYV_large.JPG
Tragedi Ponpes Al-Khoziny, 22 Korban Teridentifikasi dari 153 Sampel DNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175324//ilustrasi-Ja1R_large.jpeg
Longsor Terjang Bus di India, Tewaskan 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174986//ponpes_al_khoziny_ambruk-JIVU_large.jpg
Operasi SAR Ambruknya Ponpes Al Khoziny Dihentikan, BNPB: Korban Tewas 61 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement