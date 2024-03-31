Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gaza Dilanda Kelaparan, AS Malah Setujui Penjualan Bom Senilai Miliaran Dolar ke Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |17:46 WIB
Gaza Dilanda Kelaparan, AS Malah Setujui Penjualan Bom Senilai Miliaran Dolar ke Israel
Foto: Reuters.
A
A
A

WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyetujui pengiriman jet tempur dan bom senilai miliaran dolar ke Israel dalam beberapa hari terakhir, menurut sebuah laporan. Langkah ini diambil AS di tengah kampanye genosida brutal Israel terhadap warga Palestina dan bencana kelaparan di Gaza.

Dilansir Middle East Eye, Washington memberi lampu hijau atas pengiriman in meskipun ada kekhawatiran mengenai kemungkinan operasi militer zionis di Rafah, Gaza selatan, yang menimbulkan risiko signifikan terhadap kehidupan ratusan ribu warga sipil Palestina.

Menurut laporan Washington Post, pengiriman senjata terbaru ke Israel mencakup lebih dari 1.800 bom MK84, masing-masing berbobot 2.000 pon (907 kg), dan 500 bom MK82, masing-masing berbobot 500 pon (226 kg).

The Post melaporkan, mengutip para pejabat AS yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, bahwa bom seberat 2.000 pon tersebut sebelumnya telah dikaitkan dengan korban jiwa yang signifikan selama aksi militer Israel di Gaza. 

Bom MK84 dan MK82, yang disetujui untuk dipindahkan minggu ini, telah mendapat persetujuan kongres beberapa tahun sebelumnya, meski pengirimannya belum selesai sampai sekarang.

Bom seberat 2.000 pon, yang dapat menghancurkan blok-blok kota dan menciptakan kawah yang lebarnya lebih dari 40 kaki (sekira 12 meter), jarang digunakan lagi oleh militer barat di lokasi padat penduduk karena risiko jatuhnya korban sipil, lapor Post.

Halaman:
1 2 3
      
