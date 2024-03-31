Advertisement
HOME NEWS BALI

Viral! Bule Berpakaian Seksi Ngamuk Diusir Pecalang Usai Terobos Pura Besakih

Yunda Ariesta , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |09:26 WIB
Viral! Bule Berpakaian Seksi Ngamuk Diusir Pecalang Usai Terobos Pura Besakih
Viral Bule Berulah di Bali/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

BALI - Viral di media sosial, sekelompok bule yang berwisata ke Pura Besakih diusir oleh pecalang. Hal ini dilakukan, karena bule tersebut berwisata dengan menggunakan pakaian yang tidak pantas, ingin masuk secara paksa ke lingkungan pura yang kebetulan sedang digelar upacara keagamaan.

Dalam video terlihat, tampak rombongan WNA yang diduga satu keluarga tidak diperkenankan masuk ke area Pura Besakih.

Wisatawan tersebut tak mengenakan kamen, dan satu diantaranya hanya mengenakan pakaian dalam. Hal ini menyebabkan, pihak pecalang tak memperkenankan wisatawan masuk ke areal suci.

Kabid Lingkungan dan Infrastruktur Badan Pengelola FKSPA Besakih, Ida Bagus Suyasa, mengungkapkan, wisatawan tersebut tak dapat menunjukkan tiket masuk, sehingga diduga mereka masuk melalui jalur tikus, tanpa membeli tiket di loket wisatawan.

“Hal ini menyebabkan, wisatawan tersebut lolos pengawasan petugas di gerbang utama kawasan Pura Besakih,” ujarnya, Minggu (31/3/2024).

Saat ini di Pura Besakih sedang berlangsung upacara besar Karya Ida Bhatara Turun Babeh. Dimana aturan khusus diberlakukan untuk para wisatawan.

"Wisatawan asing yang berkunjung hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu saja dan dilarang untuk naik ke areal pura penataran agung dan tempat lainnya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
