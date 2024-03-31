Safari Ramadhan, BPIP Gelar Pembinaan Ideologi Pancasila di Ponpes Cilacap

CILACAP - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila kali ini di Pondok Pesantren El-Bayan, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 29 Maret 2024.

Selain Perkokoh nilai-nilai Pancasila kepada ratusan santri, Kepala BPIP juga menyalurkan 100 paket sembako untuk para santri.

Acara dengan tema "Peran Pancasila dan Moderasi Beragama dalam Mewujudkan Kedamaian dan Kerukunan" tersebut diharapkan dapat menjadi momen rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan dengan rasa syukur, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Tuhan yang Maha Esa.

Tidak hanya itu, Presiden Asosiasi Rektor Perguruan Tinggi Islam se-Asia itu menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan keberagaman tetapi penuh dengan kedamaian dan kerukunan.

"Proklamasi kemerdekaan Indonesia terbaik dan terhebat sepanjang sejarah umat manusia di muka bumi ini," tegasnya.

Dirinya menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak sama sekali bertentangan, namun justru saling menguatkan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

"Islam diturunkan ke Bumi tentu dengan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini coba dipahami oleh para ulama melalui ayat-ayat Al Qur’an dan hadist dan semuanya tertuang dalam Pancasila," ucapnya.

Ia pun mengajak kepada santri untuk mengembangkan pengetahuannya di berbagai bidang ilmu, hal tersebut dinilai sebagai upaya menghadapi tantangan masa depan.

"Saya mengajak kepada adek-adek untuk terus belajar, tidak hanya fokus kepada satu pelajaran saja," pesannya.

Sementara itu Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso menambahkan bahwa perlu penguatan Ideologi Pancasila terhadap generasi muda sekarang, mengingat banyaknya pengaruh Ideologi-ideologi lain.

Ia mengajak kepada santri untuk selalu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan hobi atau passionnya masing-masing.

"Banyak cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila bisa lewat olahraga, musik, kuliner, seni budaya dan lainnya", ucapnya.