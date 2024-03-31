Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M4,7 Guncang Tuban, Getarannya Dirasakan di Bawean

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |20:52 WIB

Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (31/3/224). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 20.09 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya 138 kilometer timur laut Tuban. Adapun, kedalaman gempa berada 10 km.

Gempa tersebut dilaporkan juga dirasakan di Bawean dengan skala MMI II-III. Namun, belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 31-Mar-24 20:09:45 WIB, Lok:5.70 LS, 112.37 BT (Pusat gempa berada di laut 138km Timur Laut TUBAN), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) II-III Bawean," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
