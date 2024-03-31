JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) RI mencatat gempa bumi dengan berkekuatan magnitudo (M) 2,8 mengguncang Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Minggu (31/3/2024).
Adapun gempa berpusat di darat. "Mag:2.8, 31-Mar-24 13:09:31 WIB, Lok:3.73 LS, 114.78 BT (Pusat gempa berada di darat 5km Barat Laut TANAH LAUT), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.
BACA JUGA:
Gempa bumi turut dirasakan di Pelaihari dengan skala I-II MMI.
"Dirasakan (MMI) I-II Pelaihari," ujarnya.
(Fakhrizal Fakhri )