Gempa M2,8 Guncang Tanah Laut Kalsel

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) RI mencatat gempa bumi dengan berkekuatan magnitudo (M) 2,8 mengguncang Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Minggu (31/3/2024).

Adapun gempa berpusat di darat. "Mag:2.8, 31-Mar-24 13:09:31 WIB, Lok:3.73 LS, 114.78 BT (Pusat gempa berada di darat 5km Barat Laut TANAH LAUT), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di Pelaihari dengan skala I-II MMI.

"Dirasakan (MMI) I-II Pelaihari," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )