Gempa M 4,7 Guncang Bawean Gresik, BMKG : Rangkaian Gempa M 6,0

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 4,7 terjadi di Bawean, Gresik, Jawa Timur, Minggu (31/3/2024) pukul 20.09.45 WIB.

Kepala Stageof Sleman, Setyoajie Prayoedhie menyebutkan, gempa tersebut masih rangkaian dari gempa M 6,0 yang terjadi pada Jumat 22 Maret 2024.

"Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya gempa bumi ini merupakan bagian rangkaian gempa bumi Bawean M6,0 yang terjadi pada hari Jumat pukul 11:22:45 WIB. Hingga hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 20.18 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 410 aktivitas gempabumi susulan (aftershock)," kaya Setyoajie melalui keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan, Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5.77° LS; 112.37° BT tepatnya di laut pada jarak 130 km arah Timur Laut Tuban, JATIM dengan kedalaman 4 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktifitas sesar aktif di Laut Jawa," ujarnya.