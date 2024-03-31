Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M 4,7 Guncang Bawean Gresik, BMKG : Rangkaian Gempa M 6,0

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |22:00 WIB
Gempa M 4,7 Guncang Bawean Gresik, BMKG : Rangkaian Gempa M 6,0
Ilustrasi (Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 4,7 terjadi di Bawean, Gresik, Jawa Timur, Minggu (31/3/2024) pukul 20.09.45 WIB.

Kepala Stageof Sleman, Setyoajie Prayoedhie menyebutkan, gempa tersebut masih rangkaian dari gempa M 6,0 yang terjadi pada Jumat 22 Maret 2024.

"Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya gempa bumi ini merupakan bagian rangkaian gempa bumi Bawean M6,0 yang terjadi pada hari Jumat pukul 11:22:45 WIB. Hingga hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 20.18 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 410 aktivitas gempabumi susulan (aftershock)," kaya Setyoajie melalui keterangan tertulisnya.

 BACA JUGA:

Ia menjelaskan, Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5.77° LS; 112.37° BT tepatnya di laut pada jarak 130 km arah Timur Laut Tuban, JATIM dengan kedalaman 4 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktifitas sesar aktif di Laut Jawa," ujarnya.

