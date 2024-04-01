Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Dokter Cantik Tewas Usai Tabrak Rumah Warga, Panik Diteriaki Maling

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |02:06 WIB
4 Fakta Dokter Cantik Tewas Usai Tabrak Rumah Warga, Panik Diteriaki Maling
Dokter cantik meninggal usai menabrak rumah warga lantaran panik diteriaki maling (Foto : MPI)
SEORANG dokter cantik tewas usai menabrak sebuah rumah warga di kawasan Muarojambi, Jambi.

Bereikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Panik Dikejar Warga dan Mobil Patroli

Diduga korban yang mengendarai Daihatsu Ayla warna hitam, panik usai dikejar warga dan mobil patroli polisi di wilayah Muarojambi karena disangka maling.

Informasi yang dihimpun Okezone, Minggu (31/3/2024), korban diketahui bernama Dwi Fatimahyen yang beralamat di RT 3, Kelurahan Pasirpanjang, Danau Teluk, Kota Jambi.

2. Diteriaki Maling

Korban yang menggunakan mobil sedan warna hitam tersebut kabur dari kejaran mobil patroli dan warga lantaran diduga diteriaki maling oleh warga. Atas kejadian Jumat malam tersebut, kemudian viral di sejumlah media sosial di Jambi.

Pihak keluarga yang ditemui menyayangkan tuduhan tidak berdasar tersebut oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

3. Bukan Mobil Curian

Mobil yang digunakan tersebut bukanlah mobil curian seperti yang dituduhkan. Pasalnya, mobil tersebut merupakan mobil pribadi milik mereka.

"Itu mobil anak saya, atas nama anak saya (korban). Bukan maling seperti yang diteriakkan orang," ujar Pasiman, orangtua korban.

Halaman:
1 2
      
