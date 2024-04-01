Gunung Semeru Erupsi, Warga Diminta Tidak Berktivitas dalam Radius 5 Km dari Puncak

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu, 31 Maret 2024 sekitar pukul 15.57 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan bahwa erupsi sore tadi tak teramati tinggi kolom abu.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Minggu, 31 Maret 2024, pukul 15:57 WIB. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 108 detik," tulis PVMBG dalam laman resminya.

PVMBG mengeluarkan rekomendasi kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

