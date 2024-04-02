Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Hancur Dihantam Gelombang, 5 Pemancing Bertahan Semalaman di Tengah Laut

Ramli Nurawang , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |05:37 WIB
Kapal Hancur Dihantam Gelombang, 5 Pemancing Bertahan Semalaman di Tengah Laut
Evakuasi pemancing saat dievakuasi (foto: dok ist)
A
A
A

SELONG - Lima pemancing asal Lombok Timur dan Lombok Tengah dilaporkan hilang selama dua hari, di Perairan Gili Petagan, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur.

Hal itu terjadi setelah perahu yang mereka tumpangi dihantam gelombang tinggi hingga tenggelam, Minggu 31 Maret 2024, sekitar pukul 12.00 Wita. Namun beruntungnya, lima pemancing itu berhasil ditemukan selamat pada Senin, 1 April 2024, sekitar pukul 05.00 Wita.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Nikolas Oesman mengatakan, kelima korban ditemukan oleh para nelayan dalam kondisi berpegangan di perahunya yang setengah tenggelam di perairan yang sama. Mereka pun langsung dievakuasi oleh tim SAR dan aparat kepolisian.

Musibah tenggelamnya kapal yang melanda lima pemancing itu, turut Nikolas, berawal dari kegelisahan istri salah satu korban. Di mana suaminya yang biasanya pulang sore, saat itu tak kunjung kembali ke rumah hingga malam hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171392//gelombang_tinggi-4Lkw_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Laut Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168413//viral-FBVo_large.jpg
Alert! Gelombang Laut Tinggi Terjang Sejumlah Wilayah pada 8 hingga 11 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160097//gelombang_tinggi-n1gD_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Intai Perairan Indonesia pada 3-6 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152860//gelombang_tinggi-j7rc_large.jpg
Waspada! Cuaca Ekstrem Intai Perairan Selat Sunda, Bali hingga Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/337/3147234//gelombang_tinggi-Hgex_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia Dipicu Siklon Tropis Wutip
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement