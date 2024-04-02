Kapal Hancur Dihantam Gelombang, 5 Pemancing Bertahan Semalaman di Tengah Laut

SELONG - Lima pemancing asal Lombok Timur dan Lombok Tengah dilaporkan hilang selama dua hari, di Perairan Gili Petagan, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur.

Hal itu terjadi setelah perahu yang mereka tumpangi dihantam gelombang tinggi hingga tenggelam, Minggu 31 Maret 2024, sekitar pukul 12.00 Wita. Namun beruntungnya, lima pemancing itu berhasil ditemukan selamat pada Senin, 1 April 2024, sekitar pukul 05.00 Wita.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Nikolas Oesman mengatakan, kelima korban ditemukan oleh para nelayan dalam kondisi berpegangan di perahunya yang setengah tenggelam di perairan yang sama. Mereka pun langsung dievakuasi oleh tim SAR dan aparat kepolisian.

Musibah tenggelamnya kapal yang melanda lima pemancing itu, turut Nikolas, berawal dari kegelisahan istri salah satu korban. Di mana suaminya yang biasanya pulang sore, saat itu tak kunjung kembali ke rumah hingga malam hari.