INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Satpam RSUD Malingping Gabung Komplotan Maling Motor, Begini Perannya

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |12:42 WIB
Satpam RSUD Malingping Gabung Komplotan Maling Motor, Begini Perannya
Satpam RSUD komplotan maling motor (Foto : Istimewa)
LEBAK- Warga Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, berinisial S (57) ditangkap polisi. Pria yang berprofesi sebagai Satpam RSUD Malingping itu adalah komplotan pencurian motor yang parkir di rumah sakit tersebut.

S diamankan bersama dengan dua rekannya yakni AS (37) dan TH (40). Mereka bersekongkol untuk melenyapkan salah satu kendaraan pengunjung.

Kasatreskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adicahya mengatakan ketiga pelaku diamankan usai adanya laporan salah satu warga yang mengaku kehilangan kendaraan bermotor saat menjenguk kerabatnya.

"Laporan awal korban mau jenguk menemani saudaranya yang lagi sakit. Saat mau pulang motor Honda Scoopy korban hilang," kata Wisnu saat dihubungi, Selasa (2/4/2024).

Kata Wisnu, bermodal dari laporan tim opsnal Satreskrim Polres Lebak melakukan penyelidikan mendalam dan berhasil mengamankan AS dan TH.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata kedua pelaku ini sekongkol dengan salah satu security berinisial S. Dia berperan sebagai informan," katanya.

