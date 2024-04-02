Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kapal Jukung Meledak di Bawah Jembatan Ampera, Nahkoda Tewas Mengenaskan

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |05:55 WIB
Kapal Jukung Meledak di Bawah Jembatan Ampera, Nahkoda Tewas Mengenaskan
Kapal meledak di sungai musi (foto: dok ist)
A
A
A

PALEMBANG - Askolani, nahkoda kapal jukung bermuatan barang yang meledak saat sedang mengisi BBM di SPBU Apung perairan Sungai Musi, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, Senin (1/4/2024) malam, ditemukan meninggal dunia.

Jenazahnya ditemukan di kawasan Pelabuhan Boom Baru Palembang setelah terbawa arus. Sementara dalam insiden tersebut, dua orang lainnya yakni Dedi selaku pemilik kapal, serta anak buah kapal (ABK) bernama Krisna mengalami luka dan dalam kondisi kritis.

Sementara satu ABK lainnya yang kerap disapa Ndut hingga kini masih dalam pencarian petugas lantaran diduga hanyut di perairan Sungai Musi usai kejadian.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Harryo Sugihhartono mengatakan, bahwa insiden kebakaran tersebut berawal saat kapal jukung tersebut sedang melakukan aktivitas bongkar muat BBM jenis pertalite dan solar di lokasi SPBU Apung.

"Sekitar pukul 18.00 WIB SPBU Apung tersebut tutup. Kapal jukung tidak langsung berlayar dan tetap bersandar di lokasi. Lalu, sekitar pukul 20.00 WIB, terdengar suara dentuman yang sangat keras sehingga kita langsung mendatangi TKP," ujar Harryo, Selasa (2/4/2024) dini hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/340/3141411//kapal-Fp9B_large.jpg
Breaking News! Kapal Bupati Mentawai Terbakar Hebat di Pelabuhan Bungus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3110820//polri-sgmd_large.jpg
Korban Kapal Basarnas Meledak, Bharatu Mardi Hadji Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/340/3110068//kapal_basarnas_meledak_di_ternate-JlLq_large.jpg
4 Fakta Kapal Basarnas Ternate Meledak, 3 Personel Tewas dan 1 Wartawan Hilang saat Mencari Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/340/3110043//korban_tewas_kapal_basarnas_meledak-2uMZ_large.jpg
Kapal Basarnas Meledak di Perairan Oba, 7 Orang Selamat dan Dirawat di RSUD Chasan Boesoirie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/626/3084123//kapal_tersangkut-GZRy_large.jpg
Viral Kapal Tongkang Tersangkut Jembatan Ampera Akibat Cuaca Buruk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement