HOME NEWS NUSANTARA

Kesal Ibunya Dianiaya, Pemuda di Kolaka Timur Tebas Ayah Tiri hingga Tewas

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |12:27 WIB
Kesal Ibunya Dianiaya, Pemuda di Kolaka Timur Tebas Ayah Tiri hingga Tewas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

KOLAKA TIMUR - Seorang anak di Desa Keisio, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) bernama Muhammadong (22) nekat menghabisi ayah tirinya mengunakan sebilah parang pada pukul 24.00 Wita, Selasa malam, (2/4/2024). Aksi brutal itu sengaja ia lakukan karena kesal ibunya dianiaya korban.

Kasubsi Humas Polres Koltim, Aipda Pendi Palintin mengatakan, korban merupakan ayah tiri pelaku bernama Sabang Alias Heli (52). Ia dilaporkan meregang nyawa di Puskesmas Lalolae usai mendapat luka tebasan sebanyak delapan kali.

"Luka robek di leher, kedua lengan, punggung dan pantat dengan panjang tebasan berfariasi," bebernya kepada MNC Portal, Rabu (3/4/2024).

Dijelaskan Aipda Pendi Palintin, kronologi bermula disaat pelaku mendapat panggilan telpon dari adiknya bernama Jusman yang mengadu jika ibunya usai dianiyaya ayah tirinya. Melalui sambungan selular itu, sang adik menyampaikan jika ibunya usai dicekik dan dipukuli korban.

Medengar hal itu, emosi Muhammadong memuncak dan bergegas pulang ke rumah mencari ayah tirinya namun tidak dijumpai. Sementara sang ibu dikabarkan telah diamankan di rumah kepala desa setempat.

"Pelaku kemudian mengambil parang dan keluar rumah mencari korban hingga ditemui sedang berjalan di pinggir jalan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
