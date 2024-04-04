BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Sumba dan Sabu NTT

KUPANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa hari ke depan.

Kepala Stasiun Meteorologi Tenau-Kupang, Yandri Anderudson T Tungga mengingatkan masyarakat senantiasa waspada saat beraktivitas atau berada di laut.

"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada," ucap Tungga, Kamis (4/4/2024).

Adapun peringatan dini ini, disampaikannya, berlaku selama tiga hari ke depan, mulai tanggal 5 April 2024 pukul 08.00 WITA hingga 8 April 2024 pukul 08.00 WITA.

Pihaknya memprakirakan, gelombang laut dalam hari-hari tersebut berpotensi mencapai ketinggian sampai 5 meter, terutama di wilayah perairan Sumba dan Sabu.

"Tinggi gelombang 4-5 meter berpotensi terjadi di Samudera Hindia Selatan Sumba-Sabu," bebernya.