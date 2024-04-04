Perwira Polda Jateng Ditemukan Tewas di Kompleks Akpol, Ada Genangan Darah Dekat Mobilnya

Lokasi ditemukannya perwira Polda Jateng yang diduga bunuh diri (Istimewa)

SEMARANG – Seorang perwira menengah aktif Polda Jawa Tengah berpangkat komisaris polisi (Kompol) diduga bunuh diri di kediamannya, kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

Korban ditemukan tewas di sebuah mobil warna putih, terdapat banyak darah di aspal dekat pintu kiri mobil, Kamis (4/4/2024) sekira pukul 09.00 WIB. Lokasinya di Komplek Blok G nomor 13.

BACA JUGA:

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan insiden itu.

“Iya, ada kejadian itu. Diduga masalah keluarga (penyebabnya),” katanya.