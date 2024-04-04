Advertisement
HOME NEWS JATENG

Perwira Polda Jateng Ditemukan Tewas di Kompleks Akpol, Ada Genangan Darah Dekat Mobilnya

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |11:33 WIB
Perwira Polda Jateng Ditemukan Tewas di Kompleks Akpol, Ada Genangan Darah Dekat Mobilnya
Lokasi ditemukannya perwira Polda Jateng yang diduga bunuh diri (Istimewa)
A
A
A

SEMARANG – Seorang perwira menengah aktif Polda Jawa Tengah berpangkat komisaris polisi (Kompol) diduga bunuh diri di kediamannya, kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

Korban ditemukan tewas di sebuah mobil warna putih, terdapat banyak darah di aspal dekat pintu kiri mobil, Kamis (4/4/2024) sekira pukul 09.00 WIB. Lokasinya di Komplek Blok G nomor 13.

 BACA JUGA:

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan insiden itu.

“Iya, ada kejadian itu. Diduga masalah keluarga (penyebabnya),” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
