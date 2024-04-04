Polisi Selidiki Kasus Penemuan Mayat Bayi di Pesisir Pantai Sampang

SAMPANG - Mayat bayi laki-laki yang ditemukan di pesisir Pantai Tadden, Sampang, Madura, diduga dibuang. Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan.

Petugas kepolisian masih menunggu hasil autopsi mayat bayi tersebut dari pihak rumah sakit setempat.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie mengatakan bahwa saat ini hasil autopsi masih belum keluar.

Akan tetapi terlihat dari hasil pemeriksaan sementara jasad bayi tidak ada luka serius pada tubuh bayi, hanya saja di bagian mulut.

"Mungkin karena tenggelam di air membuat luka atau lebam tidak terlihat, tapi kalau organ tubuhnya lengkap, hanya ari-ari bekas terpotong," ujarnya.

Menurutnya, untuk proses hukum, masih diberi masa tenggang waktu selama tiga hari untuk melakukan proses penyelidikan, alias memburu pelaku dugaan pembuangan bayi.

"Sementara ini masih belum ada petunjuk, kami masih menunggu hasil dari RSUD Sampang," pungkasnya.