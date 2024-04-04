Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bentrok Rebutan Lahan Parkir di Sukabumi, 2 Korban Remaja Luka Bacok

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |06:00 WIB
Bentrok Rebutan Lahan Parkir di Sukabumi, 2 Korban Remaja Luka Bacok
Pelaku pembacokan di Sukabumi (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Dipicu rebutan lahan parkir, 2 kelompok pemuda bentrok di Jalan Hj Kokom Komariah, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di samping GOR Futsal Garuda, pada Selasa 2 April 2024 malam.

Kejadian yang terjadi pada sekira pukul 19.00 WIB tersebut, mengakibatkan 2 orang korban luka akibat bacokan senjata tajam. Sebanyak 8 orang yang terlibat bentrokan dijadikan tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota.

Usai bentrokan, kedua kelompok pemuda tersebut, melakukan aksi saling lapor dengan membuat LP (Laporan Polisi) kepada Polres Sukabumi Kota, sehingga polisi menetapkan korban dan pelaku sebagai tersangka dalam aksi bentrokan rebutan lahan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun mengatakan, kedelapan tersangka berinisial MR alias A (21), MY alias D (21), RR alias B (30), PP alias J (21), WKS alias O (30), AS alias A (19), MYF (22) dan RM alias I (22).

"Korban berinisial MR alas A, warga Cibeureum, Kota Sukabumi, mengalami luka bacok di bagian kepala. Kedua MY alias D, warga Cibeureum, Kota Sukabumi, mengalami luka bacok di bagian punggung dan leher belakang," ujar Bagus pada Rabu (3/4/2024).

Lebih lanjut Bagus menuturkan, kronologi kejadian berawal dari kesalahpahaman pelaku sekaligus korban berinisial MR alias A yang memiliki permasalahan awal dan melakukan pembacokan kepada WKS.

"Keributan diawali dengan pesan melalui voice note WhatsApp bernada tantangan, sehingga satu kelompok mendatangi kelompok lainnya hingga terjadi saling serang. Usai bentrokan, karena sama-sama mengalami luka-luka, keduanya kemudian saling melaporkan," ujar Bagus.

