Sederet Fakta 9 Danrem Baru, Jenderal Kopassus Ahli Gerilya hingga Spesialis Telik Sandi

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI.

Dalam mutasi terbaru, sembilan perwira tinggi ditunjuk Panglima TNI menjadi Komandan Resor Militer (Danrem). Dua diantaranya pecah bintang, dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). Kesembilan Danrem tersebut mempunyai kualifikasi berbeda, seperti ahli telik sandi hingga pasukan tempur.

Rotasi dan mutasi berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

"Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 215 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 113 Pati TNI AD, 53 Pati TNI AL, dan 49 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu 3 April 2024.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kolonel Inf Martin Susilo Martopo Turnip

Kolonel Martin Susilo Martopo Turnip dipercayakan menduduki jabatan Danrem 131/STG (Manado) Kodam XIII Merdeka. Martin Susilo Martopo Turnip resmi akan menyandang pangkat bintang satu atau Brigjen TNI.

Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kasrem 033/Wira Pratama hingga akhirnya menjadi Pamen di Denmabesad.

2. Kolonel Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia

Kolonel Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia ditunjuk menjadi Danrem 173/PVB (Biak) Kodam XVII Cenderawasih menggantikan Brigjen Franz Yohannes Purba.