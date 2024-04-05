JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,0 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat (5/4/2024), dini hari ini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 03:02 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:3.0, 05-Apr-2024 03:02:37WIB, Lok:8.33LS, 110.93BT (25 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedlmn:50 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )