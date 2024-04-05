Gempa M3,0 Guncang Pacitan Jatim Dini Hari Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,0 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat (5/4/2024), dini hari ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 03:02 WIB.

BACA JUGA: KPK Catat 14 Ribu Penyelenggara Negara Belum Laporkan LKHPN

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.0, 05-Apr-2024 03:02:37WIB, Lok:8.33LS, 110.93BT (25 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedlmn:50 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )