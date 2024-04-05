Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kendaraan Pemudik Mulai Padati Tol Malang, Tercatat 21.958 Lintasi GT Singosari

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |04:48 WIB
Kendaraan Pemudik Mulai Padati Tol Malang, Tercatat 21.958 Lintasi GT Singosari
Arus mudik Tol Singasari (Foto: MPI)
A
A
A

 

MALANG - Kenaikan volume kendaraan yang melintas Gerbang Tol Singosari, Malang, mulai terasa. Tercatat ada 21.958 kendaraan yang melintas baik masuk dan keluar Gerbang Tol Singosari.

Ria Marlinda Paallo selaku Vice President (VP) Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol mengungkapkan, jumlah sebanyak 21.958 kendaraan yang melintas di Gerbang Tol (GT) Singosari itu, terdiri dari kendaraan yang masuk tol menuju Surabaya sebanyak 10.490 kendaraan, atau mengalami kenaikan sebanyak 4,98 persen dari lalu lintas (lalin) normal sebanyak 9.992 kendaraan.

"Untuk kendaraan pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang menuju Malang sejumlah tercatat sebanyak 11.468 kendaraan menuju Malang atau naik 2,75 persen, dari lalu lintas normal sebanyak 11.161 kendaraan," ucap Ria Marlinda Paallo, saat dikonfirmasi pada Kamis malam (5/4/2024).

Kenaikan arus lalu lintas juga terjadi di Gerbang Tol (GT) Kejapanan Utama, yang menjadi akses keluar masuk Surabaya Sidoarjo. Tercatat sejak H-7 Hari Raya Idul Fitri 1445 H sebanyak 24.362 kendaraan menuju Malang atau keluar menuju dari Surabaya. Jumlah ini naik 6,91 persen dari lalu lintas normal sebanyak 22.788 kendaraan.

"Untuk kendaraan yang menuju Surabaya dari arah selatan, tercatat sebanyak 24.534 kendaraan atau naik 6,86 persen dari lalu lintas normal sebanyak 22.958 kendaraan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement