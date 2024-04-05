Kendaraan Pemudik Mulai Padati Tol Malang, Tercatat 21.958 Lintasi GT Singosari

MALANG - Kenaikan volume kendaraan yang melintas Gerbang Tol Singosari, Malang, mulai terasa. Tercatat ada 21.958 kendaraan yang melintas baik masuk dan keluar Gerbang Tol Singosari.

Ria Marlinda Paallo selaku Vice President (VP) Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol mengungkapkan, jumlah sebanyak 21.958 kendaraan yang melintas di Gerbang Tol (GT) Singosari itu, terdiri dari kendaraan yang masuk tol menuju Surabaya sebanyak 10.490 kendaraan, atau mengalami kenaikan sebanyak 4,98 persen dari lalu lintas (lalin) normal sebanyak 9.992 kendaraan.

"Untuk kendaraan pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang menuju Malang sejumlah tercatat sebanyak 11.468 kendaraan menuju Malang atau naik 2,75 persen, dari lalu lintas normal sebanyak 11.161 kendaraan," ucap Ria Marlinda Paallo, saat dikonfirmasi pada Kamis malam (5/4/2024).

Kenaikan arus lalu lintas juga terjadi di Gerbang Tol (GT) Kejapanan Utama, yang menjadi akses keluar masuk Surabaya Sidoarjo. Tercatat sejak H-7 Hari Raya Idul Fitri 1445 H sebanyak 24.362 kendaraan menuju Malang atau keluar menuju dari Surabaya. Jumlah ini naik 6,91 persen dari lalu lintas normal sebanyak 22.788 kendaraan.

"Untuk kendaraan yang menuju Surabaya dari arah selatan, tercatat sebanyak 24.534 kendaraan atau naik 6,86 persen dari lalu lintas normal sebanyak 22.958 kendaraan," ujarnya.