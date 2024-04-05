Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kejar-kejaran dengan Polisi, Pelaku Curanmor Bersenpi Berhasil Diringkus

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |04:56 WIB
Kejar-kejaran dengan Polisi, Pelaku Curanmor Bersenpi Berhasil Diringkus
Polisi tangkap pelaku curanmor (Foto: dok polisi)
MURATARA - Seperti film action aksi kejar-kejaran petugas pos pelayanan (Posyan) mudik lebaran di Karang Jaya Polres Muratara, berhasil menangkap salah satu pelaku curas bersenpi saat akan beraksi.

Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardani, membenarkan peristiwa penangkapan pelaku curas, yang sempat kejar-kejaran dengan anggotanya karena berusaha kabur saat akan ditangkap.

“Peristiwa itu terjadi Kamis (4/4/2024) sekitar pukul 08.00 WIB, di depan Kantor Dinas Kesehatan Lama Karang Jaya, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara,” katanya.

Dijelaskan Koko, penangkapan itu bermula dari pengaduan korban kepada petugas di pos pelayanan Karang Jaya. Korban seorang ibu rumah tangga bernama Lisnaini warga Muara Rupit. Korban mengadu bahwa sepeda motornya dibawa lari oleh 2 orang pelaku saat dirinya sedang mengambil buah jambu biji.

“Saat itu korban sedang diatas pohon jambu, lalu pelaku mengambil motor korban yang kebetulan kunci motornya masih menancap dislot kunci motornya. Korban juga menceritakan ciri-ciri pelaku yang menggunakan jaket hitam dan kabur kearah Lubuklinggau,” katanya.

Kemudian setelah menerima laporan petugas pos pelayanan Karang Jaya menggelar razia didepan pos. Tak berselang lama, pelakupun terlihat, namun mengetahui ada razia polisi, pelaku berbalik arah ke Muara Rupit.

“Anggota kita Ipda Benny Pratama bersama Bripda Riyando dengan sigap mengejar pelaku menggunakan sepeda motor, dan empat petugas lainnya menggunakan kendaraan roda empat,” katanya.

