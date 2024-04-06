Advertisement
HOME NEWS NEWS

Puncak Arus Mudik, Bandara Soekarno-Hatta Siapkan Extra Flight dan Ribuan Personel Keamanan

Jack Newa , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:30 WIB
Puncak Arus Mudik, Bandara Soekarno-Hatta Siapkan <i>Extra Flight</i> dan Ribuan Personel Keamanan
Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan extra flight dan ribuan personel keamanan saat menghadapi puncak arus mudik. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA - PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, telah melakukan sejumlah langkah strategis mengantisipasi puncak arus mudik 2024 seperti bersama maskapai menyiapkan penerbangan tambahan (extra flight) hingga mengerahkan ribuan personel.

Masa angkutan Lebaran sendiri ditetapkan pada 3 hingga 18 April 2024. Untuk puncak arus mudik Lebaran tahun ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terjadi pada 6 April 2024, dengan diperkirakan terdapat sebanyak 12.000 penerbangan dan 180.000 penumpang.

Sedangkan perkiraan puncak arus balik pada 14 April 2024 dengan 12.000 penerbangan dengan peningkatan jumlah penumpang mencapai 190.000 penumpang.

Dwi Ananda Wicaksana, Executive General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengatakan, pada periode angkutan Lebaran tahun ini terdapat penerbangan tambahan (extra flight) domestik dan internasional di Bandara Soekarno-Hatta.

“Saat ini extra flight yang diajukan maskapai di rute internasional ada 74 penerbangan dan untuk domestik extra flight ada 1.700 extra flight. Kalau extra flight dinamis bergerak terus naik dan puncaknya nanti kami perkirakan pada H-5 sampai H-4 Lebaran 2024. Bandara Soekarno-Hatta beroperasi 24 jam untuk memastikan ketersediaan slot time penerbangan bagi maskapai,” katanya saat ditemui di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis, 4 April 2023.

Selain itu, pihaknya juga mengerahkan sekitar 7000 personel gabungan mulai dari Aviation Security, TNI-Polri, hingga petugas yang berjaga di posko pelayanan terpadu. Ada pula tambahan personel administrasi yang ditempatkan untuk membantu di pos atau check point yang telah ditetapkan.

      
