Pemudik Motor Dominasi Jalan Raya Kalimalang

JAKARTA - Warga di Jakarta sudah mulai banyak yang mudik. Hal itu bisa dilihat berdasarkan ramainya para pemudik yang melintasi Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur pada H-5 Lebaran 2024 atau Jumat (5/4/2024) malam.

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 20.00 WIB hingga saat ini, kawasan Jalan Raya Kalimalang tampak padat. Meski begitu, arus lalu lintas cenderung lancar, yang mana kendaraan bisa melaju di kecepatan 60 km perjam.

Suasana padatnya arus lalu lintas itu terjadi karena sudah banyak pemudik yang pulang kampung dari Jakarta melintasi jalan tersebut. Kepadatan hanya terjadi dari arah UKI mengarah Bekasi.

Di sepanjang jalan dari arah UKI, Cawang hingga ke pertigaan Jalan Radin Inten II, memang terjadi kemacetan di sejumlah titik. Kemacetan terjadi di lampu merah saja, yakni di lampu merah Cipinang atau pertigaan Jalan DI Panjaitan menuju ke Jalan Laksamana Malahayati menembus ke Jalan Raya Kalimalang.

Kemudian, di depan Mall Cipinang Indah, dan lampu merah di sepanjang Jalan Raya Kalimalang. Padatnya lalu lintas di Jalan Kalimalang didominasi oleh kendaraan roda dua.

Tampak banyak pengemudi motor yang membawa barang bawaan lebih banyak dibandingkan pengemudi motor biasa. Ada yang membawa tas di bagian depan dan dan belakang, ada juga yang membawa kardus di bagian belakangnya dengan diikat dengan tali.