HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Petinggi KKB Tewas Usai Kontak Tembak dengan Pasukan Elite TNI

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |05:28 WIB
4 Fakta Petinggi KKB Tewas Usai Kontak Tembak dengan Pasukan Elite TNI
Petinggi KKB tewas dalam baku tembak dengan pasukan elite TNI. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Baku tembak terjadi antara aparat keamanan gabungan TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di wilayah Distrik Tembagapura Mimika Papua, Kamis (4/4/2024).

Berikut sejumlah faktanya:

1. Pemicu Kontak Tembak

Panglima Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, mengatakan, kontak tembak tersebut dipicu oleh bunyi letusan senjata di Area Mile 69 Kali Kuluk Tembagapura.

Akibatnya, kata dia, para pendulang non karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah Utikini.

2. Satgas ke TKP

“Merespon situasi tersebut, Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri yang terdiri dari Satgas Nanggala Damai Cartenz TNI-Polri bersama Koops Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak,” ujar Richard kepada Okezone.

3. Dua Orang KKB Tewas

Jenderal Kopassus Bintang tiga itu melanjutkan, ditemukan adanya dua orang korban jiwa di pihak KKB Papua, setelah baku tembak, yang diyakini salah satu di antaranya adalah Abubakar Kogoya.

“Serta sebuah pucuk pistol. Sedangkan di pihak Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri nihil kerugian jiwa maupun senjata,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
