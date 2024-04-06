Pascabanjir Banjir Bandang, 261 Jiwa dan 69 Unit Rumah di Agam Terdampak

JAKARTA - Petugas gabungan melakukan pembersihan material sehari setelah banjir bandang melanda dua kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Sampah yang terbawa arus air antara lain lumpur dan potongan kayu serta sampah rumah tangga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur terkait mengerahkan alat berat untuk mengurai dan membersihkan material tersebut, khususnya di sepanjang sungai. Di samping itu, aparat keamanan berjaga saat eskavator beroperasi di ruang publik untuk kelancaran pembersihan.

"Dua wilayah kecamatan yang terdampak banjir bandang yaitu Kecamatan Candung dan Sungai Pua," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Sabtu (6/4/2024).

Aam menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima BNPB, peristiwa tersebut tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Namun, sebanyak 7 KK atau 31 KK warga yang mengungsi ke rumah wali Jorong dan rumah kerabat terdekat.

Sedangkan populasi terdampak, BPBD setempat mencatat dalam peristiwa ini tercatat sebanyak 261 jiwa terdampak dan 69 unit rumah serta beberapa unit kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat terimbas banjir ini.

Aam menyebut hujan lebat pada Jumat sore, 5 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB menyebabkan adanya banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. BPBD bersama tim pencarian dan pertolongan melakukan pemantauan dan evakuasi warga.