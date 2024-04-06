Advertisement
HOME NEWS JABAR

Puncak Arus Mudik, Hujan Disertai Petir Guyur Tol Cipali, Lalin Ramai Lancar

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:59 WIB
Puncak Arus Mudik, Hujan Disertai Petir Guyur Tol Cipali, Lalin Ramai Lancar
Hujan petir guyur Tol Cipali (Foto: Cikal Bintang)
SUBANG - Hujan deras disertai petir mengguyur ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), tepatnya di Kilometer (km) 102 pada Sabtu (6/4/2024) malam. Meski begitu, arus lalu lintas (lalin) terpantau ramai lancar.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) pukul 21.35 WIB, sebelum turun hujan, angin terasa cukup kencang. Tidak hanya itu, petir juga sesekali mewarnai langit dan mengundang gemuruh.

Walau demikian, kondisi lalin terpantau ramai lancar. Mobil dan bus menuju Jawa Tengah hingga Jawa Timur secara bergiliran melewati tempat istirahat atau rest area km 102 A dan B.

