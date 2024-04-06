Berlaku One Way, 12.957 Kendaraan Masuk ke Semarang via GT Kalikangkung

JAKARTA - Lebih dari 12 ribu kendaraan tercatat memasuki wilayah Semarang melalui Gerbang Tol (GT) Kalikangkung pasca diberlakukannya rekayasa arus lalu lintas one way pada Sabtu (6/4/2024).

Dari data yang diolah Pos Terpadu Kalikangkung Polrestabes Semarang, setidaknya ada 12.957 kendaraan masuk ke Semarang melalui GT Kalikangkung. Jumlah itu didapat dari hasil pengolahan data dari pukul 06.00 WIB - 10.00 WIB pada Sabtu, 6 April 2024.

"Total exit Jakarta ke Semarang 12.957," kata Kepala Pos Terpadu Kalikangkung AKP Sujid R kepada wartawan.

BACA JUGA:

Dari jumlah itu, memang terjadi lonjakan kendaraan sejak pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Pasa pukul 06.00 WIB, tercatat ada 3.131 kendaraan yang melintas GT Kalikangkung. Angka itu melonjak menjadi 3.404 kendaraan melintas pada pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, Kepolisian dan PT Jasa Marga (Persero) mengeluarkan diskresi pemberlakuan rekayasa lalu lintas One Way hari pertama mudik pada Jumat (5/4/2024). One Way dilakukan mengantisipasi kepadatan atas meningkatnya volume lalu lintas kendaraan yang meningkat signifikan dari arah Jakarta menuju arah Semarang.