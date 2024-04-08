Cerita Gus Dur yang Minta Nahdliyin Tenang saat Pelengseran Dirinya Agar NU Tak Dibubarkan

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) sempat ingin dibubarkan lewat siasat busuk dalam skenario pemakzulan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kursi presiden.

Hal itu diungkap oleh KH Manarul Hidayat saat Haul Almarhumin Sesepuh dan Warga Pondok Buntet Pesantren Cirebon 2023, Sabtu 5 Agustus 2023.

Saat itu, Kiai Manarul diminta Gus Dur untuk menjadi ketua panitia istighatsah di Senayan, Jakarta.

"Jam 2 ke rumah (Gus Dur). Saya dipanggil ketika Gus Dur jadi presiden. Tolong besok kiai jadi ketua istighatsah berita dari langit. Apel akbar," katanya dilansir NUOnline.

Lalu, ia pun menanyakan perihal kepentingan penyelenggaraan acara istighatsah tersebut. Gus Dur pun mengungkap bahwa warga NU atau Nahdliyin yang hendak berdemonstrasi dikhawatirkan menimbulkan chaos.

"Emang apa Gus? Saya kan mau dilengserkan. Itu NU seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta. Akan nyerbu gedung MPR. Dikhawatirkan chaos. Ngerusak kantor," katanya.

Kiai Manarul melanjutkan bahwa demo chaos dan perusakan itu bisa menjadi catatan bagi NU untuk dibubarkan. "Akhirnya orang-orang anti NU, 'Bubarkan NU!' karena NU bikin chaos," ujarnya.