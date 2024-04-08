Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Kurt Cobain Ditemukan Tewas di Garasi Rumah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |02:00 WIB
Peristiwa Hari Ini: Kurt Cobain Ditemukan Tewas di Garasi Rumah
Kurt Cobain (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat berlangsung pada 8 April. Salah satunya musisi Nirvana Kurt Cobain ditemukan tewas di atas garasi rumahnya.

Okezone merangkum peristiwa bersejarah. Berikut ulasannya:

1938 - Hari Lahir Sekjen PBB 1997-2006, Kofi Annan

Kofi Atta Annan lahir 8 April 1938. Dia seorang diplomat Ghana yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 sejak Januari 1997 sampai Desember 2006.

Annan dan PBB adalah penerima Hadiah Perdamaian Nobel 2001. Pada 18 Agustus 2018, Kofi Annan meninggal dunia di umur 80 tahun. 

1994 - Kurt Cobain Ditemukan Tewas

Pada 8 April 1994, jenazah Cobain ditemukan di sebuah ruangan di atas garasi rumahnya di Lake Washington oleh pegawai Veca Electricm bernama Gary Smith. Autopsi kemudian memperkirakan Cobain tewas pada 5 April 1994. Cobain disebutkan tewas bunuh diri.

Penulis lagu dan gitaris Nirvana itu sukses menjadi selebritas nasional dan internasional, suatu posisi yang disandangnya dengan berat hati.

Pada 1991, melejitnya lagu Cobain yang paling terkenal, Smells Like Teen Spirit, menandai bermulanya perubahan besar dalam musik pop dari jenis musik yang populer pada tahun 1980-an seperti glam metal, arena rock, dan dance-pop menjadi grunge dan rock alternatif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement