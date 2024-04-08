Peristiwa Hari Ini: Kurt Cobain Ditemukan Tewas di Garasi Rumah

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat berlangsung pada 8 April. Salah satunya musisi Nirvana Kurt Cobain ditemukan tewas di atas garasi rumahnya.

Okezone merangkum peristiwa bersejarah. Berikut ulasannya:

1938 - Hari Lahir Sekjen PBB 1997-2006, Kofi Annan

Kofi Atta Annan lahir 8 April 1938. Dia seorang diplomat Ghana yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 sejak Januari 1997 sampai Desember 2006.

Annan dan PBB adalah penerima Hadiah Perdamaian Nobel 2001. Pada 18 Agustus 2018, Kofi Annan meninggal dunia di umur 80 tahun.

1994 - Kurt Cobain Ditemukan Tewas

Pada 8 April 1994, jenazah Cobain ditemukan di sebuah ruangan di atas garasi rumahnya di Lake Washington oleh pegawai Veca Electricm bernama Gary Smith. Autopsi kemudian memperkirakan Cobain tewas pada 5 April 1994. Cobain disebutkan tewas bunuh diri.

Penulis lagu dan gitaris Nirvana itu sukses menjadi selebritas nasional dan internasional, suatu posisi yang disandangnya dengan berat hati.

Pada 1991, melejitnya lagu Cobain yang paling terkenal, Smells Like Teen Spirit, menandai bermulanya perubahan besar dalam musik pop dari jenis musik yang populer pada tahun 1980-an seperti glam metal, arena rock, dan dance-pop menjadi grunge dan rock alternatif.