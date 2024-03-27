Empat Hari Hilang, Kurt Cobain Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai Brantas

MALANG - Kurt Cobain bocah berusia 4 tahun yang sempat dinyatakan hilang usai tenggelam di Sungai Brantas Malang ditemukan tewas. Bocah asal Jalan Jodipan Wetan Gang III C Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ini, ditemukan pada Selasa sore 26 Maret 2024.

Komandan Tim SAR Gabungan dari Basarnas Surabaya, Novix Heryadi menuturkan, Kurt Cobain ditemukan sekitar pukul 16.30 WIB, Selasa sore. Saat itu warga sekitar Sungai Brantas di daerah Sidosadar, Kota Malang, melihat sebuah jasad anak kecil mengapung di sungai.

"Temuan itu kemudian dilaporkan ke tim dan dilakukan evakuasi dari sungai pada Selasa sore pukul 16.30 WIB," kata Novix Heryadi, saat dikonfirmasi pada Selasa malam.

Ketika jasad dievakuasi, keluarga korban mengenali ciri-ciri fisik dari Kurt Cobain, sehingga jenazah itu diidentifikasi sebagai Kurt Cobain. Saat ditemukan kondisi tubuh korban masih utuh, namun beberapa bagian tubuhnya membengkak diduga karena benturan dengan bebatuan di aliran Sungai Brantas, usai terpeleset dan tenggelam di sungai.

BACA JUGA: Kurt Cobain Hanyut di Sungai Brantas Malang saat Bermain dengan Temannya

"Jenazah ini ditemukan sekitar 2,3 kilometer dari lokasi kejadian di Gang 3 Kelurahan Jodipan. Usai dievakuasi jenazah langsung dibawa keluarga ke rumah duka," ucapnya.