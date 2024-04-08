Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Saat Bisnis Terapi di Pasar Tanah Abang Ikut Jadi Cuan Jelang Lebaran

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |05:00 WIB
Saat Bisnis Terapi di Pasar Tanah Abang Ikut Jadi Cuan Jelang Lebaran
Kursi terapi di Tanah Abang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Membeli pakaian baru seakan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Namun demikian, ada yang menarik perhatian MNC Portal Indonesia, kala melakukan reportase di Blok A, Pasar yang menjadi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara.

Selain toko baju dan keperluan yang akan dipakai di saat lebaran, bisnis terapi di lokasi ini rupanya cukup menarik minat para pengunjung. Hal itu tercermin dari penuhnya kursi yang disediakan.

Rini, salah satu karyawan Healthy Korea, perusahaan yang berbinis alat terapi kesehatan mengatakan, di hari ketiga menjelang lebaran, banyak masyarakat yang memerlukan terapi kesehatan seperti ini.

"Sekarang cukup ramai apalagi mau lebaran gini. Kalau dibanding hari-hari sebelumnya ini jauh lah, soalnya hari ini memang ramai sekali," jelas Rini kepada MNC Portal Indonesia di lokasi, Minggu (7/4/2024).

Rini menuturkan, bagi masyarakat yang ingin melakukan terapi seluruh badan maka dikenakan biaya Rp20 ribu untuk durasi 20 menit.

"Lagi terapi disini terapi sambil jualan alat kesehatannya. Durasinya 20menit bayarnya Rp20 ribu seluruh badan," urai Rini.

Halaman:
1 2
      
