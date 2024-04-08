Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan di Jalur Contra Flow Tol Jakarta-Cikampek KM 58, Sembilan Orang Tewas

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |09:38 WIB
Kecelakaan di Jalur Contra Flow Tol Jakarta-Cikampek KM 58, Sembilan Orang Tewas
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Sebanyak sembilan orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalur contra flow atau arus berlawanan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Senin (8/4/2024). Kecelakaan yang diperkirakan terjadi pukul 07.00 WIB itu melibatkan satu bus dan dua mobil pribadi.

“Korban tewas ada di Grandmax, sembilan orang meninggal dan dua korban luka berat dari sopir bus dan penumpang,” ungkap Kapolres Karawang AKBP, Wirdhanto Hadicaksono dalam keterangannya.

Berdasarkan informasi reporter iNews Media Group dalam program Breaking News ‘Puncak Arus Mudik 2024’ kecelakaan beruntun terjadi yakni ada 3 unit kendaraan yang terlibat kecelakaan salah satunya itu Bus Primajasa dan dua kendaraan atau mobil pribadi.

Menurut informasi sementara satu minibus yang melaju dari arah Jakarta melalui jalur contra flow namun diduga oleng yang akhirnya menabrak bus yang ada yang berlawanan arah. Terlihat asap hitam membumbung tinggi dari mobil yang terbakar.

Hingga saat ini proses evakuasi terhadap korban yang terlibat kecelakaan masih terus dilakukan. Sementara mobil ambulans sudah disiagakan untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Selain itu, alat berat telah dikerahkan untuk proses evakuasi.

(Awaludin)

      
