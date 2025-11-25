Lencana Polisi di Mobil Kurir Ekstasi Terungkap Palsu, Ini Kata Bareskrim

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan, lencana polisi yang ditemukan di dalam mobil pengangkut ratusan ribu butir ekstasi yang mengalami kecelakaan di Tol Lampung merupakan lencana palsu.

Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Sunario, mengatakan mobil tersebut dibeli oleh tersangka kurir ekstasi, Muhamad Rafi, sekitar enam bulan lalu. Menurutnya, lencana itu sudah ada di mobil sejak dibeli.

“Untuk lencana, ada di dalam mobil yang mana mobil ini dibeli enam bulan lalu oleh MR,” kata Sunario dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Sunario menjelaskan pihaknya telah meneliti lencana tersebut secara detail. Hasil pemeriksaan menunjukkan perbedaan mencolok dibanding lencana resmi Polri.

“Lencana polisi punya ciri-ciri khusus, ada nomor seri yang teregister dan jelas siapa pemiliknya. Yang ditemukan tidak ada. Bentuk dan ukurannya juga berbeda. Dia (tersangka) juga tidak tahu soal lencana yang ada di dalam mobil,” ujar Sunario.