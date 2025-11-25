Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lencana Polisi di Mobil Kurir Ekstasi Terungkap Palsu, Ini Kata Bareskrim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |20:17 WIB
Lencana Polisi di Mobil Kurir Ekstasi Terungkap Palsu, Ini Kata Bareskrim
Bareskrim Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan, lencana polisi yang ditemukan di dalam mobil pengangkut ratusan ribu butir ekstasi yang mengalami kecelakaan di Tol Lampung merupakan lencana palsu.

Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Sunario, mengatakan mobil tersebut dibeli oleh tersangka kurir ekstasi, Muhamad Rafi, sekitar enam bulan lalu. Menurutnya, lencana itu sudah ada di mobil sejak dibeli.

“Untuk lencana, ada di dalam mobil yang mana mobil ini dibeli enam bulan lalu oleh MR,” kata Sunario dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Sunario menjelaskan pihaknya telah meneliti lencana tersebut secara detail. Hasil pemeriksaan menunjukkan perbedaan mencolok dibanding lencana resmi Polri.

“Lencana polisi punya ciri-ciri khusus, ada nomor seri yang teregister dan jelas siapa pemiliknya. Yang ditemukan tidak ada. Bentuk dan ukurannya juga berbeda. Dia (tersangka) juga tidak tahu soal lencana yang ada di dalam mobil,” ujar Sunario.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881//bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185871//ratusan_ribu_butir_ekstasi-MsJ2_large.jpg
Ratusan Ribu Pil Ekstasi di Tol Lampung Rencananya Diedarkan ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838//penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185823//penangkapan_pelaku_sabu-Os68_large.jpg
Terungkap! Jaringan Narkoba Kampung Berlan Ternyata Gunakan Kode QR untuk Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185801//olri_gencarkan_operasi_berantas_narkoba-1trA_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Gencarkan Operasi Besar-Besaran Berantas Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185792//bnn_gerebek_kampung_narkoba_berlan-ngGy_large.jpg
BNN Gerebek Kampung Narkoba Berlan: 25 Orang Ditangkap dan 4 Bandar Diburu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement