Terungkap! Jaringan Narkoba Kampung Berlan Ternyata Gunakan Kode QR untuk Transaksi



JAKARTA - Operasi gabungan yang digelar BNN bersama TNI dan Polri di Kampung Berlan, Jakarta Timur, berhasil menangkap 25 orang pelaku, pada Selasa (25/11/2025).

Dari hasil penggerebekan ini, berbagai barang bukti disita, di antaranya sabu, ganja, “paket hemat narkoba”, plastik klip, uang tunai, perhiasan, serta sebuah kode QR yang diduga digunakan untuk transaksi.

Selain narkotika, petugas juga menemukan senjata tajam dan senapan angin di sejumlah rumah. Beberapa pelaku sempat berupaya melarikan diri namun berhasil digagalkan petugas.

Penggerebekan ini sekaligus membuka pola dan modus peredaran narkotika di kawasan yang selama ini dikenal rawan tersebut. Menurut Brigjen Aldrin Hutabarat, Deputi Bidang Pemberantasan BNN, struktur peredaran di wilayah itu ternyata berjalan dengan sistem yang rapi dan terorganisir.

Salah satu temuan paling mencolok adalah penggunaan kode QR yang diduga dipakai untuk transaksi narkoba.

“Mereka menggunakan mesin penghitung uang. Ini menunjukkan sistem peredarannya cukup rapi,” ujar Aldrin.