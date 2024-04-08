Pemuda Bawa Golok di Minimarket Dihajar Warga, Ditanya Malah Nyanyi-Nyanyi

YOGYAKARTA - Aksi penganiayaan seorang tak dikenal menggunakan senjata tajam di sebuah minimarket di Kota Yogyakarta Minggu 7 April 2024, malam viral di media sosial. Dalam aksi tersebut, penyerang sempat dikepung dan dihajar warga di dalam toko.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo menuturkan aksi tersebut terjadi di depan minimarket Jalan Gowongan Tengah Kemantren Jetis Yogyakarta. Korban adalah Agus Pranoto (39) pedagang bakwan kawi asal Gowongan JT III/440 RT.26 RW.06 Gowongan Jetis Yogyakarta.

"Pelaku adalah BS. Membawa senjata tajam berupa golok," kata dia.

Peristiwa tersebut bermula ketika sekira pukul 15.00 WIB, pelaku BS datang keluar masuk minimarket. Saat itu, BS mengambil minuman dingin di lemari es serta meminta uang ke Kasir, namun tidak dikasih. Tidak lama korban bernama Agus Pranoto, masuk ke minimarket membeli kopi.

Kemudian, kasir cerita kepada korban kalau pelaku yang masih di dalam toko mengambil minuman dan meminta uang ke kasir. Sehingga korban berupaya menengur, dan pelaku tidak berkenan ditegur, dan korban keluar dari minimarket.

"Korban kemudian kembali berjualan bakwan kawi di depan minimarket," tambahnya.