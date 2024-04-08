Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pemuda Bawa Golok di Minimarket Dihajar Warga, Ditanya Malah Nyanyi-Nyanyi

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |19:16 WIB
Pemuda Bawa Golok di Minimarket Dihajar Warga, Ditanya Malah Nyanyi-Nyanyi
Pria mengacungkan golok di minimarket (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

YOGYAKARTA - Aksi penganiayaan seorang tak dikenal menggunakan senjata tajam di sebuah minimarket di Kota Yogyakarta Minggu 7 April 2024, malam viral di media sosial. Dalam aksi tersebut, penyerang sempat dikepung dan dihajar warga di dalam toko.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo menuturkan aksi tersebut terjadi di depan minimarket Jalan Gowongan Tengah Kemantren Jetis Yogyakarta. Korban adalah Agus Pranoto (39) pedagang bakwan kawi asal Gowongan JT III/440 RT.26 RW.06 Gowongan Jetis Yogyakarta.

"Pelaku adalah BS. Membawa senjata tajam berupa golok," kata dia.

Peristiwa tersebut bermula ketika sekira pukul 15.00 WIB, pelaku BS datang keluar masuk minimarket. Saat itu, BS mengambil minuman dingin di lemari es serta meminta uang ke Kasir, namun tidak dikasih. Tidak lama korban bernama Agus Pranoto, masuk ke minimarket membeli kopi.

Kemudian, kasir cerita kepada korban kalau pelaku yang masih di dalam toko mengambil minuman dan meminta uang ke kasir. Sehingga korban berupaya menengur, dan pelaku tidak berkenan ditegur, dan korban keluar dari minimarket.

"Korban kemudian kembali berjualan bakwan kawi di depan minimarket," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ODGJ Minimarket penganiayaan viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement