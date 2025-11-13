Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |13:32 WIB
Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel
Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan/ist
TANGERANG - Seorang siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, Tangerang, Maria Gabriella alias Gaby (16) yang sempat dikabarkan hilang kini telah ditemukan dalam keadaan selamat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Polisi menyebut Gaby sempat berada dalam hotel.

“Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa korban sempat berada di Hotel D’Paragon, Manggarai, Jakarta Selatan,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Namun sebelum ke hotel, Gaby sempat terdeteksi berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Dari Manggarai, korban kemudian ke hotel kawasan Jakarta Pusat.

Setelah berada di hotel, dari hasil pemeriksaan CCTV, Jauhari menuturkan korban meninggalkan hotel pukul 11.30 WIB. Korban pergi meninggalkan hotel menggunakan ojek online.

“Sebelum akhirnya meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.30 WIB. Rekaman CCTV hotel menunjukkan korban keluar menggunakan jasa ojek online menuju Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat,” ujar dia.

Dia menambahkan pihaknya yang telah mengetahui kepastian keberadaan korban, langsung menuju ke lokasi. Korban pun akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan sehat sekitar pukul 15.56 WIB.

 

