Gaby, Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ditemukan di Cikini Jakpus

JAKARTA - Seorang siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, Tangerang, Maria Gabriella alias Gaby (16) sempat dikabarkan hilang sepekan kini telah ditemukan. Siswi itu ditemukan di wilayah Cikini, Jakarta Pusat.

“Iya sudah ditemukan oleh Polrestro Tangerang Kota di daerah Cikini Jakpus," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Kamis (13/11/2025).

Namun Budi belum menjelaskan secara rinci kronologi penemuan siswi tersebut. Dia mengatakan siswi itu ditemukan dalam kondisi sehat. "Alhamdulillah kondisi (korban) baik," ujar dia.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol Awaludin Kanur menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

“Kami akan terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana sesuai Pasal 332 KUHP,” jelas dia.

(Fahmi Firdaus )