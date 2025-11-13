Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gaby, Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ditemukan di Cikini Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |11:20 WIB
Gaby, Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ditemukan di Cikini Jakpus
Gaby, Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ditemukan di Cikini Jakpus
A
A
A

JAKARTA - Seorang siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, Tangerang, Maria Gabriella alias Gaby (16) sempat dikabarkan hilang sepekan kini telah ditemukan. Siswi itu ditemukan di wilayah Cikini, Jakarta Pusat.

“Iya sudah ditemukan oleh Polrestro Tangerang Kota di daerah Cikini Jakpus," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Kamis (13/11/2025).

Namun Budi belum menjelaskan secara rinci kronologi penemuan siswi tersebut. Dia mengatakan siswi itu ditemukan dalam kondisi sehat. "Alhamdulillah kondisi (korban) baik," ujar dia.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol Awaludin Kanur menegaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

“Kami akan terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana sesuai Pasal 332 KUHP,” jelas dia.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/624/3185043//viral-L65E_large.jpg
Jelang Hari Guru Viral Aksi Murid-Murid Kasih Hadiah Rp6.500, Siswa : Ibu Baik, Kita Balas Bu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement