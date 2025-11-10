Ngeri! 2 Bocah Tersesat di Tol Wiyoto Wiyono, Diduga Korban Penculikan

JAKARTA - Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya menemukan dua bocah berinisial MR (10) dan L (4), di pinggir Jalan Tol Wiyoto Wiyono KM 15 Papanggo arah Ancol, pada Minggu 9 November 2025, sekitar pukul 21.00 WIB.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono Vernandie, menjelaskan bahwa saat ditemukan, kedua anak tersebut tampak kebingungan. Mereka mengaku baru saja dibawa oleh seseorang tak dikenal, kemudian diturunkan di pinggir tol.

"Kedua anak kecil ditemukan oleh tim patroli K.925 saat melintas di atas layang Papanggo arah barat," ujar Dhanar kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Menurut Dhanar, sebelum ditemukan, kedua anak itu sempat diajak pergi oleh seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor jenis trail. Setelah dibawa, keduanya diturunkan di sekitar off Papanggo, hingga akhirnya mereka kebingungan dan masuk ke area jalan tol.

"Diduga kedua anak kecil bingung setelah diboncengi orang tidak dikenal yang mengendarai motor trail, lalu mereka masuk ke dalam pagar melewati off Papanggo," kata Dhanar.