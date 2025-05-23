Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Pria di Malang Culik Bocah 4 Tahun Minta Tebusan Rp150 Juta, Begini Modusnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |12:29 WIB
Kronologi Pria di Malang Culik Bocah 4 Tahun Minta Tebusan Rp150 Juta, Begini Modusnya
Polisi tangkap pelaku penculikan anak di Malang, Jawa Timur (Foto: Avirista M/Okezone)
A
A
A

MALANG - Andre Ega Prasetya alias AEP (35) nekat menculik ADR, bocah berusia 4 tahun dengan menodongkan pisau di Malang, Jawa Timur. Diduga pelaku melakukan aksi tersebut lantaran terjerat judi online.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono mengungkapkan, korban diculik di rumahnya saat orangtuanya keluar. Modus yang digunakan pelaku dengan mengajak ibu korban berinisial ACA (34) untuk bertemu urusan bisnis.

Saat ibu korban keluar rumah, AEP bergegas menculik ADR pada Kamis 22 Mei 2025 sekitar pukul 10.30 WIB di Perumahan Pesona Mutiara Tidar, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau.

"Setelah ibunya keluar pelaku ini melakukan tindakan penculikan yaitu langsung mendatangi rumah korban, yang di sana ibunya tadi sudah tidak ada di sana, kebetulan ada asisten rumah tangga, langsung menodongkan pisau," kata Nanang Haryono, saat konferensi pers di Mapolresta Malang Kota, Kamis petang.

Sang ibu yang awalnya hendak menemui sahabatnya bersama suami tiba-tiba dikejutkan dengan telepon dari asisten rumah tangga yang mengabarkan ADR diculik. Pelaku sempat berkomunikasi dengan ibu korban dan meminta tebusan uang Rp150 juta, yang sudah dikabulkan ibu korban, dengan mengirimkan uang Rp10 juta ke Qris yang dikirimkan pelaku.

"Yang jelas minta tebusan uang Rp150 juta, dan ibunya sudah transfer dua kali, di Polres sudah transfer Rp10 juta, dan perjalanan ke Polres transfer lagi pakai Qris, dan Qris ini akunnya nyambung ke Qris judi online dari pelaku, nanti dikembangkan juga," ujar Nanang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697/alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662/polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185648/viral-qwGE_large.jpg
Ayah Tiri Ingin Balas Dendam ke Istrinya Usai Culik dan Bunuh Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185584/viral-X0Fq_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Ternyata Tewas di Dalam Tahanan, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185538/kakek_alvaro-97DH_large.jpg
Keluarga Tak Sangka Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185523/penculikan-1UvN_large.jpg
Dapat Kabar Cucunya Meninggal, Nenek Alvaro Pingsan Tak Kuat Tahan Kesedihan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement